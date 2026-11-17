Brindisi e Barletta hanno deciso di fare teatro insieme. Di produrre spettacoli, far crescere nuovi artisti, condividere competenze e portare la cultura pugliese oltre i confini regionali e nazionali. È nato ufficialmente ieri pomeriggio, al Teatro Curci di Barletta, il Teatro del Mediterraneo, il progetto che unisce il Nuovo Teatro Verdi e il teatro pubblico barlettano in un percorso comune di produzione artistica, formazione e cooperazione internazionale. Il protocollo d’intesa è stato firmato dai sindaci Giuseppe Marchionna e Cosimo Damiano Cannito, alla presenza del sottosegretario di Stato al Ministero della Cultura Giampiero Cannella e del Presidente di Puglia Culture Paolo Ponzio. Un passaggio che apre una nuova fase per il Nuovo Teatro Verdi, chiamato a sviluppare, accanto alla propria attività di programmazione, una capacità produttiva sempre più strutturata.

«Brindisi ha sempre avuto il mare davanti agli occhi e il Mediterraneo dentro la propria storia – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Marchionna -. Per secoli il nostro porto è stato un luogo di partenze e di ritorni, di incontri tra popoli, lingue e culture. Da qui passava la strada verso Oriente, da qui l’Italia si apriva al mondo. È una storia che ci appartiene profondamente e che continua a indicarci le coordinate. Con il Teatro del Mediterraneo vogliamo dare a questa vocazione nuove possibilità, facendo del Nuovo Teatro Verdi un luogo in cui le idee possano diventare spettacoli, i giovani possano trovare occasioni per imparare un mestiere e la nostra città possa dialogare con le altre sponde del Mediterraneo. Vorrei che Brindisi fosse riconosciuta anche per la capacità di fare della propria posizione geografica una responsabilità culturale. Ringrazio il sottosegretario Cannella per la sua presenza e per l’attenzione riservata al progetto, il sindaco Cannito e l’Amministrazione comunale di Barletta per aver condiviso questa visione, e Puglia Culture, per la disponibilità ad accompagnare lo sviluppo di questo percorso. Oggi comincia un percorso che vorremmo portasse lontano entrambe le nostre comunità. La firma di questo protocollo è un impegno che ci assumiamo davanti alle nostre città: quello di trasformare una buona intuizione in un progetto capace di durare e di lasciare risultati concreti».

L’intesa prevede un programma di attività che coinvolgerà i due teatri nella progettazione e nella coproduzione di spettacoli, nell’organizzazione di residenze artistiche, nella ricerca di nuove drammaturgie e nella formazione. Le produzioni potranno debuttare nei rispettivi spazi e successivamente circolare nei circuiti teatrali italiani e internazionali, con una particolare attenzione ai Paesi dell’area mediterranea. Uno degli aspetti più significativi riguarda proprio il passaggio dalla formazione al lavoro. Il progetto intende creare occasioni concrete per giovani attori, registi, drammaturghi, tecnici e altre figure professionali dello spettacolo, attraverso percorsi che permettano di confrontarsi direttamente con la pratica teatrale e con le esigenze di una produzione.

Il sottosegretario Giampiero Cannella ha riconosciuto nell’iniziativa un modello interessante anche per la capacità di superare le tradizionali divisioni territoriali. La collaborazione tra due città e due teatri storici, ha osservato, può diventare un’esperienza pilota, aperta progressivamente ad altre realtà del Mediterraneo e capace di generare ricadute culturali, economiche e turistiche. La firma del protocollo segna il primo passo di un percorso organizzativo che dovrà ora tradursi in attività e produzioni. Al centro dell’accordo c’è anche una diversa prospettiva per il teatro pubblico: affiancare alla programmazione degli spettacoli un lavoro di creazione, ricerca e sviluppo di competenze.

La scelta di partire da Brindisi e Barletta risponde alla geografia e alla storia delle due città. Da un lato il porto brindisino, per secoli punto di collegamento con l’Oriente; dall’altro Barletta, con il suo Teatro Curci, riconosciuto monumento nazionale nel 2024. Due realtà con esperienze amministrative e teatrali differenti che hanno scelto di mettere a disposizione del progetto le proprie specificità. Il protocollo è stato dunque sottoscritto. Comincia ora il lavoro per dare al Teatro del Mediterraneo una struttura operativa, un programma artistico e produzioni riconoscibili. Per Brindisi si apre la possibilità di affiancare alla storia e all’attività del Nuovo Teatro Verdi una nuova stagione di progettazione culturale, nella quale il rapporto con il Mediterraneo possa tradursi in spettacoli, lavoro e occasioni di crescita per la città.