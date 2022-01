E’ NATO “OBLIO 365” PER ELIMINARE NOTIZIE E ALTRI CONTENUTI DA INTERNET

E’ nato oblio 365 – per eliminare notizie ed altri contenuti (articoli, foto, video, recensioni

negative ed offese) da internet.

Un servizio legaltech firmato ANP Legal Studio Legale che da tempo (oltre 10 anni) si

occupa di privacy e diritto all’oblio. Un servizio molto apprezzato dal mercato per la celerità dei

risultati e la professionalità con cui vengono garantiti e fatti rispettare i diritti dei clienti .

In una era dove tutti vogliono essere in prima pagina, “noi ci preoccupiamo di far perdere le

tracce dalla rete internet dei nostri clienti. Come al solito siamo contro corrente”. Così il nostro

managing partner Avv. Leonardo Andriulo, esperto in informatica giuridica e con il titolo di DPO

ha definito il servizio “oblio 365” alla riunione tenutasi alla riapertura del nuovo anno con il proprio

staff.

Oblio 365 è stato strutturato al fine di soddisfare la domanda di persone fisiche, società, enti

ed associazioni che in rete vedono la loro reputazione messa in pericolo o addirittura danneggiata.

Nell’anno appena trascorso sono stati molti i casi risolti in via stragiudiziale. Mediamente

dopo appena 60 giorni dal conferimento degli incarichi circa l’80% dei clienti vede

eliminati/deindicizzati contentui ritenuti lesivi. Il resto della clientela trova soddisfazione in tempi

ragionevoli.

Per ogni info sul servizio www.anplegal.it/it/oblio

Link video promozionale:

https://www.dropbox.com/s/8jmuj6ifmqr5k3u/eliminare%20articoli%20-%20foto%20-%20video

%20-%20articoli%20da%20internet%20Oblio%20spot%20finale.mp4?dl=0

Nella foto l’avv. Leonardo Andriulo