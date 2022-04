E NEL MERCATINO CONTESTATO SPUNTA PURE UNA ROULOTTE…

Se ci fosse qualcuno ad occuparsi di decoro urbano certamente non avrebbe autorizzato che venisse collocata anche una roulotte in mezzo ai gazebo del mercatino pasquale installato su corso Umberto. Questa “chicca”, peraltro, arriva dopo quella dell’avviso del Comune di Brindisi “copia e incolla” in cui si indicavano i presepi e gli addobbi natalizi come merce da esporre e vendere a Pasqua.

Nello stesso avviso, peraltro, si fa espresso diviato di far partecipar5e al mercatino i food-track. Ma quella roulotte non è uno stand con gazebo ed è motlo simile proprio a quelle strutture su gomma a cui fa riferimento il divieto. E quindi? Chi controlla?