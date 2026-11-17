Ha preso il via da Brindisi il Tour regionale di incontri dal titolo “Farmacia dei servizi: la vaccinazione degli adulti in farmacia”, promosso da Federfarma Puglia in collaborazione con il Dipartimento Salute e Benessere della Regione Puglia e rivolto ai farmacisti.

L’incontro si è svolto presso la sala Appia della Direzione generale e Polo formativo dell’Asl di Brindisi. A dare il benvenuto ai farmacisti erano presenti il direttore generale dell’Asl di Brindisi Stefano Rossi e il direttore sanitario Luigi Vernaglione. «Ospitare questo importante incontro – ha dichiarato il direttore generale Rossi – suggella il rapporto tra le farmacie e l’Asl di Brindisi. Questo ci fa molto piacere perché le farmacie hanno il polso delle fragilità delle nostre comunità più di chiunque altro, in particolar modo delle persone anziane». Il direttore sanitario Vernaglione ha sottolineato che «il ruolo della farmacie è prima di tutto sociale: il rapporto che si instaura tra paziente e farmacista è basato sull’empatia, ormai una rarità».

L’incontro è poi entrato nel vivo del programma del tour regionale che coinvolge tutte le province pugliesi con l’obiettivo di sostenere la campagna vaccinale 2026-2027 e valorizzare il ruolo delle farmacie nella promozione della prevenzione e nell’offerta dei servizi sanitari sul territorio.

Le vaccinazioni in farmacia di cui possono usufruire oggi i cittadini sono, oltre a quella antinfluenzale, anche anti herpes zoster e anti pneumococco. I dati della vaccinazione antinfluenzale sono molto positivi e in continua crescita. A un mese dall’inizio della campagna vaccinale che è diventata operativa il 16 ottobre scorso, le somministrazioni totali sono 21.460 delle 30mila dosi complessive messe a disposizione di tutto il territorio regionale. Anche i dati della provincia di Brindisi seguono il trend positivo: i vaccini antinfluenzali infatti somministrati sono 2.126 delle 3mila dosi totali assegnate. Questo risultato significativo ha portato le farmacie a richiedere, per il tramite di Federfarma Puglia, ulteriori 10mila dosi per soddisfare la domanda dei cittadini, ha fatto sapere il presidente Vito Novielli.

Sono intervenuti, oltre ai già menzionati, il segretario di Federfarma Puglia e presidente di Federfarma Brindisi Donatella Martucci, il ricercatore del Dipartimento interdisciplinare di Medicina (DIM) dell’Università di Bari A.Moro Antonio Di Lorenzo, e per l’Asl Brindisi il direttore del Dipartimento di Prevenzione Stefano Termite e la direttrice del Dipartimento farmaceutico Paola Digiorgio.

«Questo ennesimo risultato conferma l’impegno delle farmacie di Brindisi che rispondono sempre con entusiasmo e professionalità alla possibilità di offrire nuovi servizi alle nostre comunità – ha dichiarato la presidente di Federfarma Brindisi Donatella Martucci -. Il nuovo accordo stipulato con la Regione ci permette di offrire anche altre tipologie di vaccinazioni, la grande sfida è quella di vaccinare per la prima volta contro l’herpes zoster e lo pneumococco: su queste due vaccinazioni i livelli di copertura regionali sono ancora insufficienti e ritengo che in questo ambito la farmacia possa fare davvero la differenza, dimostrando di essere un anello essenziale della rete vaccinale regionale».