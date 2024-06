È scomparso Tullio Marino, papà di Nando

Ecco la nota della New Basket:

Un profondo dolore ha colpito nelle scorse ore la famiglia Marino per la scomparsa del capostipite Tullio, padre del Presidente Fernando e nonno del General Manager Tullio Marco.

Un grande uomo che si è sempre distinto per la competenza, il garbo, la disponibilità, l’altruismo manifestati nella suo lungo impegno imprenditoriale nonché nel supporto a varie iniziative in campo sportivo e sociale. La passione per la pallacanestro ha segnato il percorso di una vita intera, legando per sempre la sua famiglia e le generazioni a seguire.

La società è quantomai vicina ai suoi cari, così come le tantissime persone che in città e in tutta Italia lo hanno conosciuto e apprezzato. Per chi volesse salutare il dott. Tullio Marino i funerali si svolgeranno lunedì 1 luglio alle ore 15:30 presso la Cattedrale di Brindisi.

Riposa in pace nonno Tullio, per sempre grande cuore biancoazzurro 🤍💙