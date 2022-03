E’ STATA FONDATA L’ASSOCIAZIONE MALI KOURA PUGLIA. HA SEDE A BRINDISI

È stata appena fondata l’Associazione Maliana Regionale denominata “Mali Koura Puglia”, con sede a Brindisi, Presidente Karim Kane, Vice presidente Tourè Mamadou, che vede come promotore e fondatore Drissa Kone, il quale, con altri connazionali, ha dato vita a questa associazione, della quale entrano a far parte singoli cittadini e altre minori associazioni sorte tra maliani in tutta la regione Puglia.

L’esigenza di fondare la Mali Koura Puglia è stata avvertita per la presenza di un numero di Maliani superiore a quello dei cittadini di tanti altri Paesi stranieri presenti nella nostra Regione, che potrebbe favorire la presenza periodica a Brindisi di un delegato dell’Ambasciata Maliana in Roma, che agevoli, in termini di tempo e di costi, il rilascio di tutti i documenti di competenza dell’Ambasciata, anche con l’appoggio dell’Alto Consiglio Superiore dei Maliani in Italia, nella persona del Presidente Mahamoud Boune Idris.

Gli obiettivi di questa nuova realtà associativa sono principalmente due. In primo luogo sostenere le spese per il rimpatrio delle salme di coloro che sfortunatamente vengono a mancare sul territorio italiano, così che non si renda necessario ricorrere a raccolte fondi, che possono essere gravose per i sostenitori, per quanto sensibili e solidali, e al tempo stesso per chi deve coordinare le operazioni di raccolta e di impiego del denaro. In secondo luogo, affiancare i maliani associati in caso di malattia o infortunio, soprattutto se vi è un disagio psicologico, per tutta la durata e fino alla guarigione o al rimpatrio, e fornire sostegno morale in mancanza di una rete familiare. Quindi raggiungere la totale autonomia nel fare fronte alle necessità citate, anche attraverso l’organizzazione, che prevede due delegati per Provincia, incaricati di raccogliere le iscrizioni e le quote associative annuali.

Il Presidente Karim Kane