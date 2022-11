È STATA INAUGURATA L’AIUOLA ADOTTATA DA “ADISCO” BRINDISI

L’ADISCO, Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale, anche questo anno ha voluto inaugurare un’aiuola dove sono stati piantati dei bellissimi ciclamini che, con i loro colori, rappresentano la grande bellezza del dono. L’Adisco opera a Brindisi dal 2011 con l’impegno prioritario di informare le mamme che è possibile, presso l’Ospedale “Perrino”, donare il sangue del cordone ombelicale, affinché non si lascino ingannare da chi, a solo scopo di lucro, alimenta in loro false speranze e vuole convincerle alla conservazione autologa del sangue cordonale del proprio figlio, distogliendole dalla donazione eterologa che è una scelta d’amore e di altruismo, che potrebbe significare la salvezza per un bimbo o garantire una migliore qualità della vita ad un ammalato adulto. La donazione del cordone ombelicale è un gesto veramente straordinario e altruistico. Il 15 novembre si celebra la giornata nazionale ADISCO proprio per ricordare il primo trapianto con le cellule staminali cordonali effettuato con successo nel 1988. L’inaugurazione dell’aiuola è un segno importante del grande impegno dell’Associazione di informare tutti sull’importanza della donazione così da comprendere tutti i passi avanti che sono stati fatti, per quanto riguarda la cura di varie patologie, proprio grazie alla donazione del sangue del cordone ombelicale. Anna Consales