È TORNATA L’ALLEGRIA E LA VOGLIA DI SPENSIERATEZZA, GRAZIE ANCHE A KING KONG

Ieri, ultimo giorno di carnevale, i corsi principali erano in festa con tantissime persone. È stato bello vedere i bimbi con le maschere, i coriandoli e, soprattutto, tanta voglia di divertirsi. Balli, sport e, improvvisamente, anche un simpatico King Kong che avanzava con la sua enorme statura, provocando tanta curiosità e, forse, un pò di paura nei più piccoli. Un esercizio commerciale ha organizzato un party aperto a tutti per la gioia delle famiglie. Ballerini di tango che si sono esibiti fino a tardi, tanta musica per tutti i gusti. Sicuramente è stata evidente la voglia di spensieratezza dopo il periodo che abbiamo vissuto. Tornano le folle ed è quasi inspiegabile la gioia che proviamo. Scrollarsi di dosso la tristezza, la solitudine che per tanto tempo ci ha accompagnato, è impagabile. Ogni occasione è benvenuta per lasciarci tutto alle spalle e vedere la nostra città festeggiare. Anna Consales