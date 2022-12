E’ UN 37ENNE BRINDISINO IL RAPINATORE AMMANETTATO

E’ brindisino (G.S.) ed ha 37 anni il pregiudicato che è stato ammanettato a seguito della rapina compiuta stasera, poco prima delle ore 20, ai danni della gioielleria Anna Longo, in via Filomeno Consiglkio, a due passi dal Palazzo di Città. A fermarlo è stato il figlio del titolare (pare con l’aiuto fattivo di alcuni passanti) il quale si è messo all’inseguimento dei due rapinatori fuggiti via con l’incasso della serata ed è riuscito a bloccarne uno prima che si dileguasse. Nel frattempo è scattato l’allarme e sul posto sono giunti gli agenti della sezione Volanti della Questura i quali hanno ammanettato il pregiudicato il cui volto appariva cosparso di sangue, forse per la colluttazione con il commerciante. Nessuna traccia, invece, del suo complice, così come non è chiaro se il bottino è stato recuperato. Sull’accaduto, comunque, sono al lavoro anche gli uomini della Squadra Mobile.

Il fatto gravissimo è che la rapina è avvenuta mentre in zona transitavano centinaia di persone, tanto più perché sotto gli stessi portici hanno sede quattro locali della movida brindisina, oltre a note attività commerciali. Il timore è che durante i prossimi giorni – per le concomitanti feste natalizie – aumentino considerevolmente furti e rapine.