È uscito il primo libro di Karassiopoulos:”La Danza”, balletto di versi tra cielo e mare. Nato in Salento nel 1978, impara a scrivere molto presto, i suoi racconti e le sue poesie hanno avuto sempre quel mood di fantastico e malinconico. Si avvicina al mondo della radio a 13 anni e con il tempo diventa un dj producer di fama europea, produce i suoi album e remixa artisti italiani e internazionali, fino a che la sua carriera, per uno strano scherzo del destino, si interrompe in maniera brusca. Non molla e ritorna al primo amore, la scrittura. Sceglie di cambiare il suo nome d’arte adottando il cognome originale dei suoi antenati che arrivavano dalla Grecia. Acuto osservatore e spettatore appassionato della vita, trascrive a modo suo le sensazioni che lo attraversano in maniera semplice e disinvolta, coinvolgendo il lettore nei suoi viaggi emozionali. Questo è Antonio Carassi in arte Karassiopoulos. A breve si terrà la prima presentazione del suo libro.