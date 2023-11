E VAI!!! PRIMA VITTORIA PER L’HAPPYCASA

Basket. Prima vittoria per la Happy Casa Brindisi. Superata la capolista.

Quando meno te lo aspetti ecco che Davide batte Golia e prova a rinascere. La Happy Casa Brindisi, con una partita perfetta e con un basket spettacolare, ha superato la capolista Virtus Bologna per 83 a 75, dopo un match che ha sempre guidato. E’ la prima vittoria, e che vittiria, contro la capolista. Bayehe e Senglin hanno fatto la differenza in attacco e tutti in difesa. La Virtus non ha saputo contrapporre la sua classe di fronte alla rabbia dell’ultima in classifica. Classico testa-coda wui di al PalaPentassuglia tra la capolista Virtus Bologna, dell’ex Mascolo, e il fanalino di coda Happy Casa Brindisi. Bellissima gara giocata dai biancazzurri, che hanno fatto rivivere al pubblico emozioni mai dimenticate. Prima dell’inizio del match minuto di silenzio per le vittime di femminicidio e i due capitani hanno letto un messaggio a favore della lotta contro la violenza sulle donne. Non c’e’ il sold out al PalaPentassuglia. Per Brindisi in campo Morris, Bayehe, Snned, Laszewski e Senglin.

Risponde la Virtus Bologna con Hackett, Shengelia, Dunston, Smith e Belinelli. Proprio Belinelli mette a segno il primo canestro. Ma Brindisi e’ in partita e con due triple di Senglin e Sneed si porta sul +4 in un amen. Primo quarto da favola per i biancazzurri. Bologna sbaglia molto da sottocanestro e Banchi chiama time out. Brindisi appare in gran serata, ben diretta da Sakota. Bologna sbaglia tanto al tiro. Al primo intervallo Brindisi avanti per 24 a 13, con l’ultima tripla di Senglin. A segno solo in tre con Senglin, anche Bayehe e Sneed con 9 punti. In avvio di secondo la Happy Casa Brindisi va sul +15. Serata di grazia nel tiro da tre punti. Ma, colpita nell’orgoglio, la Virtus dimezza lo svantaggio e si avvicina a – 7. Partita a strappi. Brindisi con un Bayehe straordinario piazza un altro parziale favorevole e riconquista 13 punti di vantaggio. Partita bellissima. Ancora una strappo a favore degli emiliani che sono in scia si padroni di casa. A metà gara, Brindisi avanti solo per 40 a 39. In avvio di terzo periodo la Happy Casa Brindisi continua ad avere ottime percentuali al tiro da tre punti con Senglin e Kyzlink. Bologna ora sbaglia meno e si mantiene in scia. Ma questa sera la Happy Casa Brindisi sembra un’altra squadra e ricaccia indietro i più forti avversari. Ora il vantaggio e’ di 10 punti. Ottima difesa e percentuali al tiro da tre punti da prima e non ultima in classifica. La Virtus sembra non credere a quello che accade in campo. All’ultimo intervallo, Brindisi avanti per 70 a 57. Ultimo quarto by capolavoro per Senglin e compagni, che, a tratti, hanno dominato in lungo e in largo i forti e blasonati avversari. Alla fine, Brindisi ha vinto per 83 a 75.

Migliore realizzatore Bayehe con 25 punti. Segue Senglin con 22. Dall’altra parte Lundberg con 14. Ora e’ festa al PalaPentassuglia.