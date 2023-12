Circondata dall affetto dei suoi cari è venuta a mancare MARIA FRANCIOSO serenamente vissuta fino all età di 92 anni

Nel lontano 1951 aprì lo storico negozio FRANCIOSO quando il rione Commenda era ancora una zona di campagna.

Per anni è stata un’icona del commercio tessile brindisino entrando nelle case di tante famiglie con i suoi corredi.

La sua perdita lascia un vuoto incolmabile in quanti l’hanno conosciuta e le hanno voluto bene.