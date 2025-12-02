E’ venuto a mancare Carlo Pizzi, ex dirigente sindacale, consiglieri e assessore comunale

All’età di 86 anni è venuto a mancare Carlo Pizzi, un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità brindisina e alla politica. La sua figura è stata fondamentale per la nostra città e il suo impegno come sindacalista della CGIL, Segretario del PCI di Brindisi, Consigliere Comunale, Assessore all’Urbanistica, Componente del Comitato di Gestione dell’ospedale Di Summa, Presidente e fondatore dell’Ittica Sud, è stato un esempio per molti.

Carlo Pizzi è stato un uomo di grande passione e dedizione, che ha sempre messo al primo posto il bene della comunità e della città di Brindisi. La sua eredità politica e umana resterà un punto di riferimento per la città e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

La salma sarà esposta presso la camera mortuaria del cimitero di Brindisi a partire dalla mattinata del 3 dicembre.