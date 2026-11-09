EASY WASTE: innovazione e sostenibilità nei porti, a Brindisi il quarto meeting del progetto europeo

Un’occasione di confronto tra i partner italiani e greci sui risultati raggiunti nella gestione dei rifiuti nelle aree portuali e sulle prossime sfide del progetto, tra sviluppo di soluzioni digitali, sperimentazioni nei porti ed economia circolare.

Si è svolto a Brindisi, il 3 novembre 2026, il quarto Project and Steering Committee Meeting di EASY WASTE – Efficient Ports Waste Management Solutions for Blue Circular Economy, progetto cofinanziato dall’Unione europea attraverso il Programma Interreg Grecia–Italia 2021–2027.

L’incontro, organizzato da DiTNE – Distretto Tecnologico Nazionale sull’Energia, in qualità di Lead Partner, ha riunito i rappresentanti del partenariato italiano e greco per condividere lo stato di avanzamento delle attività e pianificare le prossime fasi di attuazione del progetto.

Il confronto si è concentrato in particolare sullo sviluppo della piattaforma digitale WGRM (Waste Generation and Recycling Management) e delle applicazioni mobili collegate, destinate a supportare la gestione e il monitoraggio dei rifiuti portuali.

Ampio spazio è stato inoltre dedicato alla pianificazione delle azioni pilota nei porti di Manfredonia e Katakolo, dove le soluzioni sviluppate saranno sperimentate in contesti operativi reali.