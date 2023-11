EBT – BONUS INFLAZIONE PER I DIPENDENTI DEL TERZIARIO

Anche quest’anno l‘Ente Bilaterale Territoriale del Terziario di Brindisi offre sostegno contro il rincaro dei prezzi. L’ausilio prevede un contributo di € 150,00 una tantum per i lavoratori dipendenti dei datori di lavoro impiegati nella Provincia di Brindisi e che applicano il CCNL del Terziario, della distribuzione e dei servizi che siano in regola con i versamenti all’EBT di Brindisi.

I beneficiari sono lavoratori a tempo indeterminato, lavoratori e apprendisti a tempo determinato con un contratto di lavoro di almeno 6 mesi e con una situazione reddituale non superiore a € 30.000,00.

“Piccola ma importante manforte verso i lavoratori che sempre di più devono fare i conti con il fenomeno dell’inflazione. L’EBT di Brindisi sta lavorando da anni in tal senso e sta mettendo in campo ulteriori misure a favore della formazione dei lavoratori. È importante aiutare i lavoratori in termini reddituali e creare le condizioni per la crescita delle proprie competenze professionali, e Filcams Cgil Fisascat Cisl e Uiltucs di Brindisi, unitamente a Confcommercio Brindisi, quali socie dell’EBT, stanno portando avanti questo progetto nato nel 2018. Coadiuvare in questo senso è utile anche per superare situazioni di crisi e di riorganizzazione e/o ristrutturazione” afferma Luigi Spinzi, Presidente dell’EBT di Brindisi, nonché Segretario Generale Fisascat Cisl Taranto Brindisi.

Le domande potranno essere presentate dal 06/11/2023 fino al 31/12/2023 e l’erogazione sarà fatta a partire dalla chiusura del bando. La richiesta può essere inoltrata attraverso la compilazione del modulo e la trasmissione della documentazione necessaria, presente sul sito www.ebiterbrindisi.com.