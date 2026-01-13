Eccellente risultato della UIL FPL Brindisi sulla vertenza per i diritti dei dipendenti della Sanitaservice ASL/BR.

In data odierna si è tenuto un incontro presso la Prefettura di Brindisi sulle vertenze portate avanti dalla UIL FPL Brindisi.

All’incontro erano presenti la dott.ssa Anna Caroli, mandataria del Capo di Dipartimento della Regione Puglia dott. Vito Montanaro, il Direttore Generale della ASL BR dott. Maurizio De Nuccio, il Direttore Amministrativo della ASL BR dott.ssa Loredana Carulli e l’Amministratore Unico della società in house Sanitaservice dott. Francesco Zingarello.

La scrivente O.S. si ritiene soddisfatta dell’esito positivo dell’incontro, ottenuto anche grazie alla grande professionalità del Capo di Gabinetto, dott.ssa Angela Barbato, che ha mostrato grande interesse e precisione nell’affrontare le innumerevoli possibili soluzioni alle legittime rivendicazioni emerse durante il confronto.

Tutte le richieste e le istanze presentate dalla UIL FPL Brindisi sono state accolte positivamente da tutti i partecipanti.

La dott.ssa Anna Caroli ha richiesto un breve periodo di tempo per consentire l’insediamento del nuovo Assessore alla Sanità, del Presidente della Regione e della Giunta Regionale tutta.

La ASL di Brindisi, riconoscendo la legittimità delle richieste della scrivente, unitamente all’Amministratore Unico, si è resa disponibile all’avvio immediato dell’applicazione di tutti i punti inseriti all’ordine del giorno con impatto economico pari a zero.

È stato garantito da tutti i presenti che, non appena sarà fissata la data del prossimo incontro, previsto tra circa venti giorni, saranno presentate tutte le soluzioni da applicare a ciascuna delle rivendicazioni della UIL FPL Brindisi.

Pertanto, preso atto della massima apertura dimostrata da tutto il tavolo e della posizione positiva assunta da tutti i componenti, compreso il Capo di Gabinetto del Prefetto di Brindisi quale ulteriore garanzia di vicinanza ai lavoratori, si decide di sospendere temporaneamente per i prossimi venti giorni lo stato di agitazione in essere.

Al termine dell’incontro, il Segretario Generale della UIL FPL Brindisi, Gianluca Facecchia, alla presenza del Direttore Generale dott. Maurizio De Nuccio, del Direttore Amministrativo dott.ssa Loredana Carulli e dell’Amministratore Unico della Sanitaservice ASL/BR, ha incontrato i lavoratori presenti in piazza per la manifestazione, confermando quanto dichiarato dalla scrivente O.S.

La UIL FPL Brindisi ringrazia i dipendenti iscritti e non, che in questa giornata hanno presenziato in piazza a supporto dei diritti da troppo tempo lesi dei lavoratori della Società, ribadendo che la UIL FPL non si fermerà al solo denunciare i problemi, ma, responsabilmente, propone e proporrà sempre le soluzioni da applicare a favore di tutti.

