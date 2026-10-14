Eccellenza brindisina a Bologna: Teddy Ravone incoronato “miglior pastry chef under 30” ai Campioni del Gusto 2026 de La Repubblica

Un importante riconoscimento nazionale dà lustro all’alta pasticceria della città e della provincia di Brindisi. Il giovane talento brindisino Teddy Ravone è stato insignito del prestigioso premio come “Miglior Pastry Chef under 30” nell’ambito dell’iniziativa “I Campioni del Gusto 2026”, promossa dal hub editoriale Gusto de la Repubblica durante il Festival del Gusto svoltosi a Bologna nei giorni scorsi. Il riconoscimento al giovane talento brindisino arriva per “aver raccolto l’eredità familiare senza limitarsi a custodirla, ma integrando la tradizione pugliese con tecniche francesi e ricerca sul cioccolato”.

La cerimonia di premiazione si è tenuta nel capoluogo emiliano davanti a un folto pubblico di esperti, critici gastronomici ed eccellenze del panorama agroalimentare italiano. Durante l’evento, pensato per valorizzare i migliori Under 30 ed i talenti emergenti capaci di ridefinire il futuro della cucina italiana, Teddy Ravone, classe 2002, ha ritirato la targa di riconoscimento celebrando la passione, lo studio e la creatività che caratterizzano il suo lavoro.

«Ricevere questo riconoscimento in un contesto così prestigioso è un’emozione indescrivibile e una conferma del percorso fatto finora», ha commentato Ravone sul palco del festival. «Portare la tradizione e l’innovazione della pasticceria brindisina su una vetrina nazionale è un orgoglio immenso per me, per la mia famiglia e per tutto il nostro territorio. Non lo sento come un punto di arrivo perché la strada da fare è ancora tanta, ma come uno stimolo in più per cercare di fare sempre meglio».

Teddy è figlio di Fabio Ravone, Maestro pasticcere e fondatore di Dolci Creazioni, pasticceria artigianale nata a Brindisi (al rione Casale) tredici anni fa, e da qualche mese pasticcere dell’AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani) presieduta da Sal De Riso. Il premio assegnato da la Repubblica conferma la crescita costante dell’enogastronomia locale e posiziona Teddy Ravone tra i protagonisti più promettenti della pasticceria d’autore in Italia. Un motivo d’orgoglio per Brindisi e per tutta la comunità, che vede un suo giovane concittadino affermarsi ai massimi livelli della gastronomia nazionale.