Ecco cosa accade ogni giorno nell’orario di uscita dalla scuola Marzabotto. Un caos indescrivibile e prima o poi si verificherà qualche incidente. In questa occasione fortunatamente era presente la polizia locale, ma è evidente che bisogna disciplinare il traffico, tanto più perché in via Dalmazia ci sono molti posti-auto disponibili e quindi non è il caso che i genitori si fermino sui marciapiedi, mettendo a rischio l’incolumità dei pedoni.