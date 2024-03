Ecco cosa sversano per strada i mezzi di Teorema!

Le foto che vi proponiamo sono state fatte nel rione Paradiso e testimoniano come impunemente vengano effettuate operazioni di trasferenza di rifiuti da un mezzo all’altro per strada, a stretto contatto con i cittadini ed in aree dove poi può transitare chiunque. Si vede con chiarezza che dalla pressione dei rifiuti vengono fuori litri di percolato che finiscono per terra e quindi vengono inevitabilmente assorbiti dalla falda. Si tratta di un liquido che si forma dalla decomposizione dei rifiuti ed è composto da varie sostanze inquinanti in diverse concentrazioni.

Lo abbiamo denunciato più volte, ma la Teorema si ostina a far effettuare queste operazioni in mezzo alla strada e – cosa ancora più grave – tutto questo avviene senza che nessuno intervenga per sanzionare la ditta e per verificare se in questo modo si commettono anche reati di tipo ambientale.

A ciò si aggiunge il fatto che si continuano ad utilizzare camion senza logo (e quindi non identificabili come parco-mezzi destinato a Brindisi) e inadeguati, tanto è vero che nei giorni scorsi proprio noi abbiamo denunciato la presenza di compattatori che perdono percolato durante le operazioni di raccolta.

E non è tutto. Teorema continua ad utilizzare un sito privo di agibilità, così come non attua numerosi servizi inseriti all’interno del piano industriale che fa parte integrante del contratto sottoscritto con il Comune di Brindisi, cioè con la stazione appaltante.

E tutto questo accade nonostante siano trascorsi già sei mesi dal subentro nel servizio di raccolta. Nel frattempo, la percentuale di raccolta differenziata continua a crollare senza che nessuno batta ciglio per evidenziare inadempienze contrattuali, rese ancora più tali per la mancata collocazione di bidoni (si vedono in giro ancora quelli di Ecotecnica).

Del resto, anche a Grottaglie la ditta Teorema sta facendo registrare problemi nella gestione del servizio che le è stato affidato.