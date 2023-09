ECCO COS’È LA LIBERTÀ PER IL CENTRO FAUNA SELVATICA DI BRINDISI

Ecco cos’é la liberta per il centro fauna selvatica della Provincia di Brindisi

Libertà. Un concetto semplice, di immediata lettura, una parola che non necessita di sinonimi per la sua comprensione. Eppure, spesso, è un concetto, un modo di vivere la propria vita e quella degli altri che va in senso opposto. Un diritto comune a tutti gli esseri viventi (umani, animali, vegetali) che però, a volte, viene stracciato, fatto in mille pezzi, frantumato per fuorvianti prevaricazioni, per inciviltà, per imbecillità di questo o quell’altro essere umano. Ed allora, ben vengano circostanze in cui ci si aiuta l’un l’altro. E’ il caso di una Poiana, trovata presso un uliveto in zona Cerano, in difficoltà per una lussazione di un’ala. Una cittadina è stata molto celere nel prendere al Poiana e avvisare il Centro Fauna Selvatica della Provincia di Brindisi, gestito dalla Santa Teresa, Multiservizi dell’Ente Provincia. Con le cure del caso effettuate dall’equipe guidata dalla biologa, dott.ssa Paola Pino D’Astore, la Poiana ha ripreso nel pomeriggio di oggi il volo e con esso la sua libertà, partendo dalle mani di Marco, un ragazzo adolescente che sa cos’è la libertà e vuole farlo capire con questo gesto semplice, semplice. La mission del centro fauna Selvatica è stata centrata ancora una volta: ridare cioè la libertà a questi esseri viventi possibilmente proprio nelle zone in cui vengono ritrovati. Ed è questo che è accaduto quest’oggi. All’evento, che si è tenuto infatti presso il Bosco di Cerano, al confine tra i comuni di Brindisi e S.Pietro Vernotico, erano presenti anche l’Amministratore unico della Santa Teresa spa, avv.Luca Aresta, una rappresentanza del WWF, guidata da Andrea Ricupero, due funzionari in rappresentanza della Centrale Federico II di Brindisi, e la cittadina che ha ritrovato la Poiana in difficoltà.