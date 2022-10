ECCO GLI APPUNTAMENTI DEL POLO BIBLIOMUSEALE DI BRINDISI

Appuntamenti culturali al Polo BiblioMuseale di Brindisi – Settimana dal 9 al 14 ottobre.

Di seguito le iniziative proposte dal Polo BiblioMuseale di Brindisi al Museo “Ribezzo” diretto dall’arch. Emilia Mannozzi.

Domenica 9 ottobre 2022

ore 9:30 “F@mu – Famiglie al Museo”

La Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, F@Mu, ritornerà in tutto il territorio nazionale domenica 9 ottobre 2022. Un’intensa mattinata di originali attività culturali al Museo “Ribezzo”, dalle ore 9.30 alle 13.30.

Si inizierà con la proiezione di un video socio-culturale dal titolo “Diversi ma Uguali! AL RIBEZZO: STORIA E STORIE DI VITA…” e dopo una rilettura emozionale di quanto appreso, i partecipanti si esprimeranno anche attraverso un elaborato artistico-creativo.

Martedì 11 ottobre 2022

ore 11:00 – “Riapertura acquario didattico”

L’azione di Mecenatismo Culturale di Enel, permetterà nuovamente la fruizione dell’acquario didattico del Ribezzo, parte integrante della storica Sezione Subacquea e dell’adiacente Sala dei Bronzi di Punta del Serrone.

Riproducendo una porzione fedele dell’ecosistema marino specifico di quell’area, intervento fortemente richiesto dai giovani studenti e visitatori, per una visione completa del nostro territorio.

L’inaugurazione si terrà martedì 11 ottobre 2022, alle ore 11:00, presso il Museo Ribezzo di Brindisi – Piazza Duomo.

Venerdì 14 ottobre 2022

ore 18:00 – Presentazione libro “Ogni giorno 3. Ricordi di vite perdute sul lavoro”

Nell’ambito della rassegna culturale “Il mio libro va in biblioteca. Dialogo dell’autore con l’Altro da sé”, organizzata dal Polo BiblioMuseale di Brindisi, presso il Museo “Ribezzo”, verrà presentato il libro “Ogni giorno 3. Ricordi di vite perdute sul lavoro” di Giusi Fasano.

Ai saluti del Presidente del Club Inner Wheel Brindisi CARF – Silvana Maiorano e agli interventi del Direttore del Polo BiblioMuseale di Brindisi – Arch. Emilia Mannozzi e del Prefetto di Brindisi – S.E. Carolina Bellantoni, seguirà il dialogo della Prof.ssa Elvira D’Alò – Pedagogista clinico con l’Autrice Giusi Fasano – giornalista inviata del Corriere della Sera.

Modera lo scrittore Mimmo Tardio.

“Nel 2021 i morti sul lavoro sono stati 1221. Ogni giorno 3. Anzi, un po’ dì più: 3,345…

Una strage che non fa mai abbastanza rumore e che non conosce tregua. Erano 1221 uomini e donne morti per vivere, gente comune che a volte accettava paghe orarie indecenti pur di portare a casa qualcosa. Persone diverse l’una dall’altra ma accomunate, nel loro tragico finale, da ciò che stavano facendo: lavorare.

Di queste vite spezzate, di queste piantine senza più linfa, Giusi Fasano racconta quel che sono state e quel che avrebbero voluto essere, la successione dei sogni infranti e l’umanità dolente delle loro famiglie…”

L’ingresso nel Museo “Ribezzo” sarà libero. Info: 0831544257