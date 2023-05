ECCO I PIU’ SUFFRAGATI – AL PRIMO POSTO QUARTA (FI) e ANTONUCCI (FI) TRA LE DONNE

Questa volta e’ Gianluca Quarta di Forza Italia (coalizione Marchionna) ad essere il mister mille di questa tornata elettorale a Brindisi. Per lui 1294 preferenze. A seguire Umberto Ribezzo per “Uguaglianza cittadina” (coalizione Luperti) con 1156 preferenze. In terza posizione Francesco Cannalire (coalizione Fusco) per il PD con 996 voti. Al quarto posto il più votato delle precedenti elezioni, Gabriele Antonino (Marchionna), per il PRI, con 991 preferenze.

Tra le donne la più suffragata è Livia Antonucci con 874 voti.