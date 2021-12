ECCO IL NUOVO CONSIGLIO PROVINCIALE. M5S E LEGA SENZA ELETTI

Proclamati i nuovi consiglieri eletti al consiglio provinciale di Brindisi, dopo le elezioni espletate nella giornata di sabato 18 dicembre e dopo lo scrutinio dei voti effettuato in data odierna.

Risultano eletti:

Per la lista n.2 “Fratelli d’Italia” (22896 voti quozienti): CONTE Francescantonio, BAGNULO Giuseppe e OGGIANO Massimiliano.

Per la lista n.3 “Provincia Unita e Democratica” (58032 voti quozienti): BARLETTA Giovanni, MATARRELLI Antonio, FANIGLIULO Valentina, CICCARESE Elio, MARASCO Angelo, VENTRELLA Giuseppe, TARDIO Cosimo, BACCARO Antonia.

Per la lista n. 4 “Brindisi Libera” (10636 quozienti): LARICCIA Michele