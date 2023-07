ECCO IL NUOVO DIRETTIVO DI “VOLA A CANESTRO”

Si è svolta presso le Tenute Lu Spada l’assemblea annuale dell’Associazione “Brindisi Vola a Canestro” per deliberare alcune variazioni dello statuto e nominare il nuovo consiglio direttivo per il triennio 01-7-2023/30-6-2026.

Tutti i soci presenti hanno espresso la piena volontà di continuare a supportare la New Basket Brindisi sponsorizzata Happy Casa Brindisi con lo stesso impegno e la passione di sempre. La società del presidente Nando Marino è una eccellenza della nostra terra e si appresta a disputare la dodicesima stagione consecutiva nella Lega A di basket confermandosi come una realtà consolidata nel palcoscenico cestistico nazionale.

La nostra Associazione, nata nel 2014, si adopererà a promuovere e finanziare quei progetti utili per la città come già fatto per il ripristino del campo di basket del Parco Cesare Braico e sarà sempre aperta a tutti coloro che vorranno far parte della nostra “squadra”.

Al termine della riunione l’assemblea – all’unanimità – ha nominato il nuovo consiglio direttivo che sarà cosi composto :

Presidente Gabriele Perna,

Vice Presidente Mario Tundo,

Segreteria/Tesoriere Stella Summa

Consiglieri Leo Rizzo, Diego Signorile, Ezio Taveri, Franco Tomei.

I soci tutti nell’augurare buon lavoro al nuovo direttivo esprimono ringraziare il dott. Franco Tomei per il proficuo ed appassionato lavoro svolto nel precedente triennio sotto la sua guida.