ECCO IL PROGRAMMA COMPLETO DELLA FESTA PROVINCIALE DELL’UNITA’

Si terrà nei giorni 1, 2 e 3 settembre, a Carovigno in corso Vittorio Emanuele II, la festa provinciale de l’Unità. Tre giornate di dibattiti e confronti politici, attraverso cui il PD della Provincia di Brindisi affronterà i temi dell’attualità politica che sono oggetto di impegno nell’abito dell’estate militante che il partito democratico sta animando su tutto il territorio nazionale. Nel corso della festa, che sarà aperta dalla Segretaria Nazionale Elly Schlein e dal Segretario Regionale Domenico De Santis venerdì 1 settembre alle ore 17,30, si discuterà di conversione ecologica e dei riflessi che la stessa avrà sullo sviluppo della Provincia di Brindisi, di PNRR e della sfida della coesione territoriale, di salario minino, lavoro e coesione sociale come via per superare stridenti e intollerabili disuguaglianze. Uno spazio sarà dedicato alla cultura alla musica, attraverso la presentazione di libri: “La Morte dei Giganti” di Stefano Martella e “Base, altezza e profondità” di Gianluca Budano; l’allestimento della mostra “I Sovversivi (1940 – 1943) curata dall’Anpi della Provincia di Brindisi; l’organizzazione dei tre concerti che si terranno in piazza in ognuna delle serate della festa, si parte venerdì 1 settembre con i “Folkabbestia!”, sabato 2 settembre sarà la volta della “Hill Valley Band” e chiuderà la rassegna di concerti Bobo Rondelli domenica 3 settembre. Oltre quindici stand saranno dedicati alla gastronomia e all’esposizione di prodotti tipici locali. “Uno sforzo politico e organizzativo – hanno dichiarato il segretario provinciale Francesco Rogoli e il responsabile dell’organizzazione Corrado Tarantino – che ci consente, dopo undici anni, di rifare in provincia di Brindisi la Festa de l’Unità e attraverso la quale vogliamo riportare il PD in piazza, tra i cittadini, a discutere e confrontarsi su problemi che toccano da vicino il Paese e le nostre comunità. Un doveroso ringraziamento lo dobbiamo al circolo PD di Carovigno e in particolare al Segretario Luigi Bennardi per il lavoro che in queste settimane hanno svolto per ospitare la festa provinciale, un prezioso contributo senza il quale non sarebbe stato possibile costruire questo importante momento di politica e di partecipazione. Le tre giornate saranno completamente autofinanziata attraverso una raccolta fondi a premi, che in questi giorni vede impegnati i circoli di tutta la provincia, e che consentirà, a chi si aggiudicherà il primo premio, di vincere una Fiat Panda. Un modo, per noi, di riaffermare il sostegno democratico, trasparente e popolare all’iniziativa politica.

Partito Democratico Provincia di Brindisi.

PROGRAMMA FESTA PROVINCIALE UNITA’

Venerdì 1 Settembre

Apertura della Festa ore 17,30

Saluti

Francesco Rogoli

Segretario Provinciale del Partito Democratico di Brindisi

Federica Bruno Stamerra

Presidente Provinciale del Partito Democratico di Brindisi

Luigi Bennardi

Segretario del circolo PD di Carovigno

Matteo Birtolo

Segretario Regionale GD Puglia

Intervengono:

Domenico De Santis

Segretario Regionale PD Puglia

Elly Schlein

Segretaria Nazionale PD

Ore 19,30

Tra conversione ecologica e nuovi scenari di sviluppo: quale futuro per la Provincia di Brindisi?

Modera:

Angelo Sconosciuto

La Gazzetta del Mezzogiorno

Introduce

Francesco Rogoli

Segretario Provinciale del Partito Democratico di Brindisi

Intervengono:

Francesco Zaccaria

Sindaco di Fasano, Responsabile enti locali del PD Puglia

Maurizio Bruno

Consigliere Regionale PD

Emma Taveri

Esperta in marketing territoriale, governance e sviluppo locale sostenibile

Già Assessore al Comune di Brindisi

Gabriele Menotti Lippolis

Presidente di Confindustria Brindisi

Franco Gentile

Presidente CNA Brindisi

Salvatore Tomaselli

Responsabile relazioni istituzionali del DITNE (dipartimento tecnologico nazionale per l’energia)

Antonio Macchia

Segretario CGIL Brindisi

Gianfranco Solazzo

Segretario Cisl Brindisi Taranto

Fabrizio Caliolo

Coordinatore Territoriale Uil Brindisi

Sabato 2 Settembre

Ore 19,00

Presentazione del libro

La Morte dei Giganti

Il batterio Xylella e la strage degli ulivi Millenari

Introduce e modera:

Giuseppe Palazzo

Componente segreteria Provinciale con delega all’agricoltura

Intervengono:

Franco Dell’Acqua

Direttore Coldiretti Brindisi

Elvira Tarsitano

Presidente PD città metropolitana di Bari

Biologa Università di Bari

Stefano Martella

Autore del libro

Ore 20,30

IL PNRR E LA SFIDA DELLA COESIONE TERRITORIALE

Modera:

Francesco Piccinin

Quotidiano di Puglia

Introduce

Tiziana Brigante

Componente della segreteria provinciale con delega all’attuazione del PNRR

Intervengono:

On. Claudio Stefanazzi

Deputato del Partito Democratico

Angelo Pomes

Sindaco di Ostuni

Massimo Lanzillotti

Sindaco di Carovigno

Antonella Vincenti

Assessore PD con delega al PNRR Comune di San Donaci

Componente segreteria regionale Pd con delega alla P.A.

Domenica 3 Settembre

Ore 19,00

Presentazione del libro

Base, altezza e profondità

Fondamentali scientifici e popolari di managerialità diffusa e di patriottismo sociale

Dialogano con Gianluca Budano, autore del libro:

Isabella Lettori

Componente segreteria provinciale PD con delega al welfare

Francesco Colizzi

Psichiatra, scrittore e già Presidente Nazionale AIFO

Ore 20,30

“Fondata sul Lavoro”: dal salario minimo alla coesione sociale

Saluti

Sabrina Birtolo

Responsabile lavoro della segreteria Provinciale del PD di Brindisi

Introduce e Modera:

Elisa Mariano

Componente della segreteria regionale del PD Puglia

Intervengono:

Sebastiano Leo

Assessore Regionale alla Formazione e Lavoro e Politiche per il Lavoro

On. Chiara Gribaudo

Vice Presidente Nazionale del Pd

Deputata e componente della Commissione Lavoro Pubblico e Privato

Presidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle condizioni del lavoro in Italia