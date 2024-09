Ecco il programma della Festa Ave Maris Stella 2024 (2-8 settembre)

“Verso il Giubileo del 2025:

Maria, Stella del Mare, donna di preghiera”

2 – 8 SETTEMBRE – PROGRAMMA RELIGIOSO

(tranne diverse indicazioni tutto si svolgerà presso la chiesa “Ave Maris Stella” o sul piazzale antistante)

2 LUNEDI’ ORE 18.45 VESPRI E S. MESSA (con e per ANZIANI/MALATI)

3 MARTEDI’ ORE 18.45 VESPRI E S. MESSA (con e per REALTA’ TERRITORIALI)

4 MERCOLEDI’ ORE 18.45 VESPRI E S. MESSA (con e per i GIOVANI)

5 GIOVEDI’ ORE 18.45 VESPRI E S. MESSA (con e per BAMBINI E FAMIGLIE)

ORE 20.00 “ALLA LUCE DI MARIA” Concerto per soli coro e organo a cura del coro

polifonico “San Leucio”

6 VENERDI’ ORE 18.00 PROCESSIONE A TERRA (Ave Maris Stella-Villaggio

Pescatori), S. MESSA, VEGLIA (animata dalla Tenda di David)

7 SABATO ORE 18.00 PROCESSIONE A MARE E S. MESSA (dal Villaggio Pescatori al

Monumento al Marinaio a mare, poi a terra fino al sagrato)

8 DOMENICA ORE 8.00 S. MESSA (chiesa Suore Antoniane)

ORE 11.00 S. MESSA SOLENNE presieduta dall’ARCIVESCOVO MONS.

GIOVANNI INTINI e accoglienza del novello sacerdote DON ALESSANDRO

CARBONE, nuovo collaboratore dell’Unità Pastorale del Casale.

(Ave Maris Stella)

ORE 18.45 S. Rosario di S. MARIA BAMBINA (Ave Maris Stella)

ORE 19.30 S. MESSA (Ave Maris Stella)

Lunedì 2-Mercoledì 4 TORNEO DI BASKET (8-19 ANNI)- Info 3477325534

Venerdì 6 la banda Giovanile “Città di Mesagne” accompagnerà la processione

e Domenica 8 annuncerà la festa per le nostre strade!

Sabato 7 ore 10.30 Incontro di auto d’epoca – info 3921464351

IL PARROCO E IL COMITATO