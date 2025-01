Ecco la fine che ha fatto l’inceneritore per animali. Abbandonato in un deposito della BMS…

La storia legata all’impianto per la cremazione di animali domestici nella città di Brindisi ha davvero dell’incredibile.

L’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Rossi decise di acquistarne uno nel 2021, con tanto di delibera di Giunta e grazie all’utilizzo dei crediti di imposta previsti per questo tipo di acquisti. In questo modo si andava incontro alle pressanti richieste di centinaia di proprietari di cani e gatti, costretti a rivolgersi – quando viene a mancare il proprio animale domestico – agli impianti presenti in altre province.

La decisione, a dire il vero, fu molto apprezzata un po’ da tutti e quindi si fece in fretta a stabilire che la gestione sarebbe stata affidata alla società partecipata Brindisi Multiservizi, mentre l’inceneritore sarebbe stato collocato in un’area attigua al canile comunale di contrada Santa Lucia.

Stabiliti anche i costi per usufruire del servizio, con un importo di 246 euro. Un prezzo variabile sulla base del peso dell’animale da cremare.

L’apparecchiatura fu concretamente acquistata nel 2023, ma per entrare in funzione si sarebbe dovuto costruire intorno un locale per tutelarla dalle intemperie. Il tutto, affidato proprio alla BMS che quantificò il costo della stanza in 70.000 euro. Da quel momento dell’inceneritore – che nel frattempo è stato abbandonato in un deposito della società partecipata – non se n’è saputo più niente, se non che la Multiservizi lo ha inserito nel proprio piano industriale, con ricavi che sfiorano i 100mila euro annui.

Insomma, ci troviamo di fronte all’ennesimo spreco di denaro pubblico. La BMS, allo stato attuale, pare non abbia prodotto neanche un computo metrico per realizzare la struttura che dovrà accogliere l’impianto di cremazione e per giunta la stessa apparecchiatura, acquistata da anni, non è mai stata collaudata in quanto mai installata.

E nel frattempo i cittadini a cui muore il proprio amico a quattro zampe devono continuare a viaggiare in cerca di un posto dove l’inceneritore funziona.