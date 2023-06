ECCO LA NUOVA GIUNTA COMUNALE DI BRINDISI

Il sindaco Pino Marchionna ha nominato nella giornata di oggi la nuova giunta comunale, tenendo conto dei vari equilibri in seno alla coalizione di centro destra. A sorpresa, tenendo conto delle previsioni, resta fuori Caterina Cozzolino, mentre entra, sempre per Forza Italia, Ernestina Sicilia. Per il resto, tutto previsto, con Massimiliano Oggiano che è vicesindaco. Nella prima seduta del Consiglio comunale dovrebbe essere eletto presidente Gabriele Antonino (PRI). Ecco i nuovi assessori con le rispettive deleghe.

1.Assessorato Urbanistica e Gestione del Territorio Vice Sindaco: Massimiliano Oggiano. (Urbanistica, Pianificazione territoriale, Rigenerazione urbana, Riqualificazione della costa, Trasporti e Parcheggi).