Ecco la Pasquetta brindisina al Cillarese!

Sotto i caldi raggi solari ha perso il via la quinta edizione della Pasquetta brindisina nel parco Cillarese, uno dei polmoni verdi più grandi d’Europa. Un evento organizzato Carmine Iaia Eventi per dare l’opportunità& ai brindisini di godere di uno spazio naturale e accogliente per trascorrere tra giochi, musica, cibo e allegria il lunedì di Pasqua. Presenti gli assessori Lucia Vantaggiato e Giuseppe De Maria e i consiglieri Francesco Cannalire e Roberto Quarta. Una iniziativa che ha visto n alto valore per la comunità’ brindisina che ama IL Cillarese e ama la brindisinita’