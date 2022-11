ECCO LA STAGIONE TEATRALE DEL “KOPO'”

Pronti a ridare “Luce ai Riflettori”. E lo faremo alla grande con 7 imperdibili appuntamenti a partire dal prossimo 26 novembre 2022 e che vi accompagneranno fino a maggio 2023.

La nostra ripartenza, così come quella di molti altri teatri “piccoli” e privati o molto più semplicemente non finanziati, non era affatto scontata e, in qualche modo, il primo timido tentativo in formula ridotta dello scorso anno a Brindisi è stato per noi la prova che si potesse ripatire.

La stagione 2022/2023 rappresenta quindi per noi un NUOVO inizio.

Alla stregua del 2013 a Roma e del 2016 a Brindisi quando, ignari di come sarebbe andata, ci siamo buttati e abbiamo rischiato, anche oggi non abbiamo grandi certezze, tranne che in questo nostro nuovo anno Zero, voi sarete con noi!

Ripartiamo il 26 e il 27 Novembre con uno spettacolo che arriva direttamente da Treviso prodotto dalla Compagnia Teatro Studio Maschera di Fabrizio Paladin. Maestro di commedia dell’arte e musicista è apprezzato in tutto il mondo, qualcuno lo ricorderà sicuramente nel suo Jekill & Hyde e noi siamo orgogliosi e fieri di averlo finalmente riportato nel nostro Teatro Kopó a Brindisi.

SINOSSI

Chi avrebbe mai detto di ritrovare in me così forte l’impronta recitativa di un uomo che vidi in scena molte volte solo quando ero adolescente? Andavo a vedere i suoi spettacoli pieno di acne giovanile e dei turbamenti propri dell’età. Lui era solo in scena e diceva cose che altrove non sentivo mai. Che non erano “contro” ma non erano neppure “a favore”. Che non c’era paragone e non c’era ammiccamento. C’era un pensiero libero, che riguardava lui. Lui, e io. Lui, io e anche mia madre che mi portava. Insomma non solo noi, c’erano anche tutti quelli che erano in teatro, ma non pretenderete che sappia chi siano no?

Testo e regia: Fabrizio Paladin

Con: Fabrizio Paladin e Loris Sovernigo