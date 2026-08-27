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Ecco l’agenda degli appuntamenti di domani in Puglia del Ministro Tajani:

  • Ecco l’agenda della visita in Puglia di domani del Vice premier Antonio Tajani:
  • ore 14.30 SELVA DI FASANO: incontro nell’hotel “Sierra Silvana” con parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali, dirigenti di partito e militanti di Forza Italia;
  • ore 17.30 TARANTO: visita alla nave villaggio degli atleti “Aroya” al porto;
    -ore 18.10 TARANTO: visita allo stadio Iacovone;
  • ore 19.00 TARANTO: stadio del nuoto (viale Virgilio 113), partita Italia-Bosnia Erzegovina;
  • ore 21.00 CEGLIE MESSAPICA: evento “La Piazza”.

Il ministro Tajani sarà accompagnato nelle varie tappe da una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali di Forza Italia.

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