Ecco l’agenda degli appuntamenti di domani in Puglia del Ministro Tajani:

- Ecco l’agenda della visita in Puglia di domani del Vice premier Antonio Tajani:
- ore 14.30 SELVA DI FASANO: incontro nell’hotel “Sierra Silvana” con parlamentari, consiglieri regionali, amministratori locali, dirigenti di partito e militanti di Forza Italia;
- ore 17.30 TARANTO: visita alla nave villaggio degli atleti “Aroya” al porto;
-ore 18.10 TARANTO: visita allo stadio Iacovone;
- ore 19.00 TARANTO: stadio del nuoto (viale Virgilio 113), partita Italia-Bosnia Erzegovina;
- ore 21.00 CEGLIE MESSAPICA: evento “La Piazza”.
Il ministro Tajani sarà accompagnato nelle varie tappe da una delegazione di parlamentari e consiglieri regionali di Forza Italia.