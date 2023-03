ECCO L’ARCHIVIO DEL GIUDICE MICHELE DI SCHIENA

Presentato questo pomeriggio presso Palazzo Nervegna, a Brindisi, il grande archivio documentale del giudice Michele Di Schena, scomparso tre anni fa e personaggio molto noto per le sue battaglie per la tutela ambientale, sociale e dei diritti civili. Durante il convegno dal tema “Un archivio per l’Alternativa” e’ stata presentata la parte delle sue ricerche, dei suoi studi e dei suoi articoli conservata in modo digitale. All’incontro erano presenti il magistrato Cinzia Mondatore, il prof. Luigi Perrone, docente universitario, e Fortunato Sconosciuto dell’Archivio Michele Di Schena. Ha moderato il dott. Maurizio Portaluri, professionista da sempre impegnato alla salvaguardia dell’ambiente e della salute pubblica.