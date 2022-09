Ecco le prime bancarelle di San Teodoro

C’era timore per il maltempo, ma alla fine il cielo sereno ha fatto da cornice alla prima giornata delle festivita patronali per San Teodoro e San Lorenzo , in riferimento alle iniziative del rito civile. Per la parte religiosa, i riti sono iniziati gia da domenica scorsa in Cattedrale. Con il beltempo sono arrivate anche le prime bancarelle sui corsi principali e i primi acquisti dei brindisini, tra offerte, dimostrazioni fei vendotori e un po’ di serwnita’, necessaria in questo periodo di crisi economica ed energetica. Questa sera i due Santi Patroni troveranno la tradizionale sistemazione nel tosello, posto all’incrocio dei tre corsi, nei pressi di piazza Vittoria. Domani, la processione a mare e lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.