ECCO L’ENNESIMO SCEMPIO DELLA BRINDISI MULTISERVIZI…

La Brindisi Multiservizi, società partecipata del Comune di Brindisi, continua a far parlare di se, purtroppo in termini negativi. Questa volta il problema consiste nella solita incapacità dell’azienda di coordinare il proprio personale. In sostanza, gli operai che effettuano la potatura del verde pubblico non lavorano in sintonia con chi quelli sfalci di potatura dovrebbe raccoglierli. Il tutto, con la conseguenza di vederli riversati sui marciapiedi e sulla sede stradale, con grave rischio per gli automobilisti e soprattutto per i pedoni.

Oggi abbiamo scelto di mostrarvi ciò che accade in prossimità del cavalcavia che collega i rioni Sant’Angelo e Sant’Elia. La Multiservizi ha potato da giorni alcuni alberi che con la loro chioma limitavano la visibilità dell’incrocio, ma ha pensato bene di non raccogliere gli sfalci che pertanto non consentono il transito sul marciapiedi ed invadono anche la carreggiata. Il fatto è stato segnalato da tanti cittadini che quel cavalcavia lo attraversano quotidianamente, ma non è intervenuto nessuno e con la pioggia delle ultime ore molti di quelli sfalci sono finiti ancor più in mezzo alla strada.

In viale Belgio, invece, nel cuore del rione Bozzano, sfalci di potatura ed aghi di pino sono stati accatastati nelle aiuole spartitraffico e mai più rimossi. Anche in questo caso, gli aghi con la pioggia sono finiti nelle caditoie ed hanno provocato un allagamento della sede stradale.

Ma l’aspetto più preoccupante è che nessuno, a Palazzo di Città, batte ciglio, come se il problema non riguardasse la città di Brindisi. Ed invece qualcuno dovrebbe pesantemente – a cominciare dal nuovo amministratore della società – mettere mano alla organizzazione del lavoro.