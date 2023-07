ECCO LO STAFF MEDICO-SANITARIO HAPPY CASA BRINDISI 2023/24

LO STAFF MEDICO-SANITARIO HAPPY CASA BRINDISI 2023/24

LA COMPOSIZIONE DEI PROFESSIONISTI CHE LAVORERANNO CON LA PRIMA SQUADRA IN VISTA DEGLI IMPEGNI UFFICIALI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/24

Happy Casa Brindisi è lieta di comunicare la composizione dello staff medico-sanitario che nel corso della prossima stagione sportiva seguirà la prima squadra in tutti gli impegni ufficiali, dalla preparazione estiva allo svolgimento della stagione regolare in competizioni nazionali ed europee.

Responsabile sanitario

dottor Dino Furioso

Responsabile riabilitazione

dottor Giuseppe Palaia – ‘Palaia Human Care’

Ortopedico e traumatologo

dottor Antonio Orgiani

Medici sociali

dottor Piero Bianco – dottor Roberto Martino (cardiologo) – dottor Cosimo Palano (anestesista)

Massofisioterapista e fisioterapista

Rino Longo e Salvatore Caiulo.

Completa il quadro dello staff medico Happy Casa Brindisi 2023/24 Davide Ferioli, preparatore fisico ‘strenght and conditioning coach’ della prima squadra al secondo anno in biancoazzurro, coadiuvato da Andrea Antonaci già preparatore fisico del settore giovanile.