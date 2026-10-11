Ecco perché l’episodio delle gomme tagliate non deve essere sottovalutato…

Via Giovanni Prati, rione Paradiso. Notte tempo, i soliti ignoti hanno tagliato decine di pneumatici di auto in sosta. Il mattino successivo si scopre che si trattava di veicoli di proprietà di una società di autonoleggio che ha provveduto ad allertare il proprio gommista di fiducia oper la riparazione dei danni subiti. La notte successiva, proprio a seguito di tale intervento, le auto sono rimaste appoggiate su dei cerchioni e in tanti – compresi noi – hanno pensato di trovarsi di fronte ad un mega furto di pneumatici. Chiarita la questione, resta la gravità di quanto accaduto. Una premessa: la socuetà di autonoleggio non ha alcun titolo ad occupare intere strade per la sosta dei veicoli. Deve dotarsi di un’area di parcheggio, in maniera tale da non arrecare disagi alla popolazione. Proprio in via Prati, infatti, parcheggiano le auto dei genitori dei bambini che frequentano la scuola situata a pochi passi ed è evidente che la presenza di auto in sosta perenne ha creato non pochi disagi.

Detto questo, non è in alcun modo accettabile che si tenti di giustificare (cosa che abbiamo letto in tanti commenti) l’azione dei delinquenti che hanno tagliato le gomme con il fatto che lì quelle auto non dovevano starci. In una società civile la Polizia locale dovrà provvedere a far rimuovere le auto a noleggio dalle strade pubbliche, ma allo stesso tempo le forze dell’ordine dovranno cercare di individuare gli autori della bravata per comminare sanzioni adeguate. E tutto questo va fatto con urgenza, perché non può e non deve passare il concetto della “giustizia fai da te”. A Brindisi abbiamo già tanti problemi e non è il caso di farsi carico anche di questo…