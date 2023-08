ECOTECNICA – FINO AL 24 NEL CENTRO DI RACCOLTA SOLO DISTRIBUZIONE DI SACCHETTI

Ecotecnica Srl informa l’Amministrazione Comunale e l’utenza tutta che, a seguito del fermo per i periodi feriali di agosto da parte degli impianti di ricezione dei rifiuti vario genere, il Centro Comunale di Raccolta [sito alla Contrada Pinti] sara’ operativo per la sola attività di consegna dei sacchetti per la Raccolta Differenziata, giacché impossibilitato a ricevere rifiuti vari .

Ecotecnica si scusa per il probabile disagio che si registrerà sino al 24 p.v., seppur per cause indipendenti dalla propria volontà.