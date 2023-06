ECOTECNICA – SPIAGGE LIBERE BRINDISINE PIENAMENTE FRUIBILI!

Ecotecnica informa che per il primo fine settimana di giugno ha già reso fruibile arenili / calette ed aree libere che dalla località Sciaia conducono sino alla zona del “Cavallino Bianco” ; gli arenili delle zone di Giancola ed Acque Chiare.

In sintesi un buon 80% della Litoranea Nord, assegnato ad Ecotecnica, è pronto ad ospitare i bagnanti.

Ecotecnica segnala che il continuo spiaggiamento dei materiali vari trasportati dal mare potrebbe non far mettere in risalto la qualità delle prestazioni rese dai propri operatori, poiché suscettibili a deturpamento dei luoghi.

Domani – 02 giugno 2023 – le unità operative ed i mezzi di Ecotecnica saranno regolarmente presenti lungo la zona costiera di Brindisi.