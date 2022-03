EDILIZIA – D’ATTIS: CARO MATERIALI COMPROMETTE REALIZZAZIONE PNRR

– “Il caro-materiali e il caro-energia rischiano di compromettere la realizzazione del PNRR, costringendo numerose imprese del settore edile a chiudere definitivamente. Nonostante le clausole di compensazione presenti nei progetti del Piano nazionale, ovvero gli interventi straordinari del governo e’ necessario un ulteriore sforzo per aiutare le aziende. Confidiamo nella lungimiranza del governo, cosi’ come ci faremo promotori di iniziative legislative ad hoc al fine di salvaguardare il futuro del Paese e di numerosi posti di lavoro”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia, Mauro D’Attis. (ANSA).