EDILIZIA SANITARIA – AMATI: PALESE CRITICA EMILILIANO, CHIEDENDO A ME NOTIZIE SUI SUOI INADEMPIMENTI…

Edilizia sanitaria, Amati: “Palese critica Emiliano chiedendo però a me notizie sui suoi inadempimenti. Mi ha scambiato per il Presidente?”

Dichiarazione del Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati, con riferimento ai 17 programmi di edilizia sanitaria in attesa inspiegabile di partire.

“L’Assessore Palese si rivolge a me per sapere dove siamo stati negli ultimi dieci anni sull’ospedale del nord barese. È questa un’evidente e feroce critica al Presidente Emiliano, protagonista com’è noto degli ultimi sette anni di governo regionale. La cosa curiosa è che si rivolge a me forse annebbiato dal fatto che il mio attivismo è assimilabile ad azioni di governo, spesso svolte in sostituzione di chi dovrebbe.

E comunque vorrei far osservare che sui nuovi ospedali il ritardo non è di dieci ma di ventuno anni. A far data cioè dal piano di riordino della rete ospedaliera di Fitto. La domanda allora sorge spontanea: dov’era Palese in quegli anni? Tornando però al governo delle cose mi viene da chiedere: perché non si può partire con i 17 programmi di edilizia sanitaria già pronti se questo non fa perdere nemmeno un euro previsto per il 18esimo non ancora pronto?

In questo caso all’Assessore Palese non fa difetto né la politica né la tecnica, ma solo e soltanto la logica.

Ci vediamo lunedì prossimo in Commissione”.=