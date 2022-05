EDILIZIA SANITARIA BR, CAROLI (FDI): “IL 24 MAGGIO I LAVORI ANCHE AL PTA DI CEGLIE, LE NOSTRE SOLLECITAZIONI STANNO OTTENENDO RISPOSTE”

“Martedì prossimo, 24 maggio, inizieranno i lavori per il rifacimento delle facciate del PTA, ex ospedale, di Ceglie Messapica. Ho personalmente avuto rassicurazioni dal direttore generale della Asl di Brindisi, Flavio Roseto.

“Obiettivamente, anche per i continui solleciti effettuati personalmente e dall’intero gruppo di Fratelli d’Italia, riscontro un cambio di guardia nella gestione della Asl che sta andando nella direzione da noi auspicata: ovvero migliorare l’aspetto esteriore delle strutture sanitarie, alcune delle quali in condizioni decisamente non degne di essere adibite a servizi sanitari. All’ospedale di Francavilla Fontana, infatti, si sta procedendo al rifacimento delle facciate, ma uno dei più grandi risultati che ascriviamo anche al nostro impegno di opposizione è quello di aver sollecitato il completamento dell’ospedale di Ostuni. Certo i 3,3 milioni per la progettazione del primo stralcio non basteranno a finire l’opera, ma è un inizio dopo 10 anni di totale inerzia.”