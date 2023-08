EDISON – ALTRE ADESIONI ALLA MANIFESTAZIONE

Le associazioni brindisine, Centro studi europei “Il Segno Mediterraneo” ed Azioni Solidali,

aderiscono e sostengono, con i propri associati, l’iniziativa di protesta e di informazione promossa

dalla CGIL territoriale brindisina e da numerose associazioni del variegato mondo ambientalista, in

merito alla realizzazione di Costa Morena est del porto di Brindisi di un Deposito di Gas Naturale

Liquido (GNL) da parte della società Edison. Un’opera, dalla scarsa ricaduta occupazionale, che nel

sito progettato vorrà dire mettere una pietra tombale per lo sviluppo della logistica e dei traffici

commerciali del porto brindisino ed anche molto pericoloso per le sue caratteristiche di impianto a

rischio di incedente rilevante dato che, nel suo progetto definitivo, si è appreso di recente, prevede

una torcia alta 45 metri che genera un senso di forte preoccupazione ed allarme in termini di

sicurezza e salute nella popolazione locale.

Il porto di Brindisi non può essere asservito ad una stazione di rifornimento di carburanti,

una sorta di neo-rigassificatore, stante le continue modifiche progettuali, ma essere orientato in

modo netto verso uno sviluppo aperto alla polifunzionalità delle attività e dei traffici quello che da

più parti ne indicano come una piattaforma logistica del Mediterraneo.

Nel contestare le scelte arroganti e separatiste dell’Autorità di sistema portuale dell’inquilino

barese e dell’attuale amministrazione che governa il comune di Brindisi che attraverso il suo sindaco

si è dichiarata clamorosamente “incompetente” ma di fatto defilatasi dalla questione, le associazioni

scriventi rivolgono un sentito appello ai cittadini brindisini a partecipare in massa alla

manifestazione. Un appello, specifico, in particolare lo rivolgiamo al Presidente della Giunta

Regionale Michele Emiliano, per il suo importantissimo ruolo politico istituzionale, affinché

finalmente si schieri convintamente ed apertamente contro questo sciagurato progetto a difesa del

territorio e della popolazione brindisina alle quali si è sempre dichiarato molto vicino alle sue sorti.

Brindisi, 16 Agosto 2023

Le Associazioni:

Centro Studi Europei Il Segno Mediterraneo Brindisi

Azioni solidali Brindisi