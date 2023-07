EDISON – AMATI: BENE LA DISERZIONE DI PD E IMPEGNO PER BRINDISI ALL’INIZIATIVA DI FUSCO

Serbatoio Edison. Amati: “Fusco contro la Regione. Bene la diserzione di PD e Impegno per Brindisi”

Dichiarazione del consigliere e commissario regionale di Azione, Fabiano Amati.

“Sul serbatoio GNL Edison di Brindisi mi pare che Roberto Fusco stia contrastando la decisione amministrativa e politica ampiamente favorevole della Regione Puglia, che invece mi sento ancora una volta di difendere e rivendicare come atto di sicurezza ambientale, prosperità e pace. E resto ovviamente stupito che lo stesso Fusco non s’accorga di aver ricevuto il sostegno elettorale di Emiliano proprio per assicurare discontinuità con il no-a-tutto di Rossi.

“In ogni caso, sono ovviamente contento di osservare la diserzione dall’appuntamento odierno con la stampa dei Consiglieri comunali del PD e di Impegno per Brindisi, atto questo che finisce per accordare la minoranza riformista in Consiglio comunale al programma dei SI-ragionevoli del sindaco Marchionna e alle politiche energetiche della Regione Puglia.”