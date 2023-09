EDISON – AMATI: C’È ANCORA UN SINDACATO INTERESSATO AD AMBIENTE E LAVORO

Serbatoio GNL BR, Amati: “Avevo perso ogni speranza, ma c’è ancora un sindacato interessato all’ambiente e al lavoro, piuttosto che alla carriera politica. Dialogo”

Dichiarazione del Consigliere regionale e commissario di Azione Puglia Fabiano Amati.

“Grazie a Filctem-CGIL, Femca-CISL e UIL-Tec per le parole chiare sul serbatoio GNL di Brindisi, molto accordate con le esigenze di sicurezza ambientale, contro ogni opinione inquinante e no-a-tutto, e con la promozione del lavoro.

Avevo perso ogni speranza, ma è bello vedere un sindacato ancora impegnato sulle iniziative più aderenti al suo compito, piuttosto che usato per favorire la eventuale carriera politica dei suoi dirigenti pro-tempore.

Tutti i cittadini, compresi i sindacalisti, hanno ovviamente diritto di fare politica e di organizzarsi in vista di possibili cariche elettive; ma per far questo non mi pare opportuno contribuire a distruggere la credibilità del sindacato italiano sventolando le bandiere dei sindacati e veicolando opinioni contrarie ai fatti, alla tecnica e alle necessità di un mondo del lavoro sempre più in asfissia e alla ricerca di soluzioni legate ai più innovativi rimedi ambientali.

Grazie dunque a Antonio Frattini, Marcello De Marco e Carlo Perrucci, con i quali mi piacerebbe avviare un dialogo continuo sugli argomenti della sicurezza ambientale e del lavoro, per fare in modo che Brindisi cominci a pronunciare parole chiare e moderne.”