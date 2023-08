Il Presidente del Consiglio Comunale Gabriele Antonino ha convocato la conferenza dei capigruppo consiliari per giovedì 24 agosto, alle ore 9, con all’ordine del giorno il deposito di GNL Edison.

Un giorno non casuale, visto che il pomeriggio del 24, alle ore 18.30, associazioni, sindacati, movimenti e forze politiche scenderanno in piazza per manifestare proprio in riferimento al deposito di Edison e lo faranno davanti alla sede dell’Autorità Portuale.