EDISON – DOMANI RIUNIONE DEL COMITATO LIBERI CITTADINI

Il Comitato Liberi Cittadini ,nato nei giorni scorsi e aderente al gruppo di associazioni “Brindisini in rete”, invita tutte/i ad una riunione Martedì 17 Ottobre alle ore 18 presso sede Cobas di viale Commenda 74 .

La riunione ha lo scopo di organizzare in tanti uno spettacolo-evento Sabato 21 ottobre in Piazza Vittoria alle ore 18,30 per informare l’opinione pubblica sui problemi del deposito di GNL della Edison che si vuole costruire a Costa Morena.

Il “Comitato Liberi Cittadini NO DEPOSITO GNL EDISON” costituitosi lo scorso 3 Ottobre ,dopo la partecipazione alle tre manifestazioni pubbliche contro la realizzazione del deposito, quella del 24 Agosto, quella del 30 Settembre e quella del 12 OTTOBRE, si pone l’obiettivo di organizzare una serie di iniziative rivolte ad informare e coinvolgere chi ancora non conosce molto delle problematiche che porta la costruzione del “Bombolone” nel porto .

Lo scopo quindi del Comitato è arrivare come informazione sul deposito Edison nelle scuole , nei quartieri, nei mercati settimanali, nei luoghi insomma dove le manifestazioni svolte fino ad oggi non sono ancora arrivate.

Il Deposito GNL della Edison ,oltre a costituire un pericolo concreto per incidente rilevante (secondo la direttiva SEVESO) vogliono costruirlo nella zona industriale affianco ad altri 11 impianti anche loro a rischio di incidente rilevante, contrasta con la necessità espressa dall’Unione Europea di abbandonare le fonti fossili a favore di un’energia rinnovabile.

Questo impianto va nettamente in contrasto con la vocazione polifunzionale del porto di Brindisi e del suo futuro sviluppo turistico.

Per parlare delle suddette iniziative diamo appuntamento a tutti i cittadini a Martedì prossimo, 17 Ottobre alle ore 18 presso la sede del COBAS, in viale Commenda 74.

Durante l’incontro si parlerà anche dell’organizzazione di un evento-spettacolo che si terrà in Piazza Vittoria il 21 Ottobre prossimo in cui musicisti , interventi ironici di artisti Brindisini, parole, si cercherà di comunicare il grave pericolo che corre la città di Brindisi con l’installazione del Deposito Edison nel porto e le ragioni che spingono a dire con forza NO a tali installazione in favore, invece, di politiche energetiche alternative e rispettose dell’ambiente e della salute.

Brindisi 16.10.2023

Comitato “Liberi Cittadini NO DEPOSITO NO GNL EDISON”