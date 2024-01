Edison – Domattina la protesta degli ambientalisti

Sabato 20 gennaio, ore 10, in Piazza Vittoria a Brindisi

In caso di condizioni meteo avverse l’iniziativa pubblica si sposterà nella sala universitaria “Gino Strada” presso Palazzo Nervegna.

Rinnoviamo l’invito alla cittadinanza di unirsi alla protesta a favore della città contro il deposito/rigassificatore di Edison, per l’esclusione di Brindisi nel corridoio Baltico-Adriatico il riconoscimento della classificazione di porto «core» per Brindisi, per l’autonomia del nostro porto, per il riscatto di Brindisi.

Nell’interesse del territorio, invitiamo tutti i brindisini a mobilitarsi e partecipare numerosi alla manifestazione di SABATO 20 ALLE ORE 10 IN PIAZZA DELLA VITTORIA o IN CASO DI CONDIZIONI METEO AVVERSE NELLA SALA UNIVERSITARIA “GINO STRADA” PRESSO PALAZZO NERVEGNA

Ricordiamo che venerdì 19 gennaio dalle 17,30 alle 19,00 continua la raccolta firme contro il deposito Edison e in difesa del porto.

Cgil Brindisi, Italia Nostra Brindisi, Legambiente Brindisi, WWF Brindisi, Medicina Democratica, A.C.L.I. Provinciali Brindisi, Fondazione “Tonino di Giulio”, Medici per l’Ambiente, Anpi Brindisi, Forum Ambiente Salute e Sviluppo, No al Carbone, Puliamoilmare Brindisi, Associazione “Vogatori Remuri Brindisi”, ARCI Brindisi, Brindisi Ostello Nautico-Bon APS, Auser Brindisi, Associazione “Di Vittorio” Mesagne