EDISON – DUE CONSIGLIERI DI FDI CONTESTANO LA NOTA DEL CAPOGRUPPO

L’articolo di oggi (07/08/2023) riportato da alcuni organi di stampa come nota di Fratelli

d’Italia richiede alcuni, doverosi, chiarimenti.

È infatti opportuno segnalare che , quanto esposto e riportato, è un punto di vista soggettivo

della collega firmataria , forse condiviso con altri consiglieri e/o assessori ma sicuramente

non dall’ intero gruppo consiliare di FDI .

Ci dissociamo da quanto dichiarato perchè riteniamo la questione Edison argomento di

notevole rilevanza per la Città e di particolare complessità tecnico-amministrativa da non

potersi riassumere in poche righe di un qualsiasi comunicato.

Sarà trattato nelle opportune sedi e con tutti gli approfondimenti necessari.

Il tempo e i Brindisini giudicheranno il nostro operato, ma ora è opportuno portare avanti la

politica dei fatti, essere garanti verso i nostri cittadini , comunicando loro che mai nulla

passerà inosservato e che sempre lavoreremo con impegno, mai superficialmente, per

scegliere il miglior futuro per questa città.

Pertanto, riteniamo che nella citata vicenda ed in altri futuri argomenti di interesse del

Consiglio Comunale sarebbe opportuno specificare in maniera inequivocabile quando si

parla a titolo personale, in rappresentanza di alcuni o di tutti, per evitare fraintendimenti.

Ciò chiarito, i sottoscritti Consiglieri Comunali Roberto Quarta e Mario Borromeo.