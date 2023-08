Si consuma ancora una pagina della lunga telenovela sulla vicenda Edison. In consiglio comunale Roberto Fusco del Movimento 5 Stelle ha chiesto al sindaco lumi sul fatto di non voler procedere più con i ricorsi. “Marchionna fa come Pilato”. Così ha detto Fusco sull’atteggiamento del primo cittadino. Marchionna ha risposto che probabilmente l’unico argomento che interessa Fusco è Edison e che comunque e’ di competenza dell’Autorita portuale.