EDISON – FUSCO: IL RICORSO NON DOVEVA ESSERE RITIRATO!

Il ricorso contro la localizzazione del terminale Edison nel porto di Brindisi non doveva essere ritirato dalla giunta-Marchionna in quanto il pronunciamento di incompetenza del Tar di Lecce non significa che siano venute meno le ragioni per cui tale ricorso era stato presentato dall’Amministrazione-Rossi.

Lo ha ribadito in conferenza stampa il candidato sindaco del centro sinistra Roberto Fusco a nome di tutta la coalizione, anche se erano assenti i rappresentanti del Partito Democratico, di Impegno per Brindisi e di Ora Tocca a Noi, mentre erano in sala gli esponenti della lista civica di Fusco e del Movimento 5 Stelle oltre a figure storiche dell’ambientalismo brindisino come il notaio Michele Errico e Giorgio Sciarra.

Per il candidato sindaco la delibera con cui è stato deciso di non riproporre il ricorso al Tar del Lazio non contiene motivazioni valide visto che si limita a prendere atto dell’incompetenza del Tar salentino. Da qui la richiesta di riproporre tale ricorso e per giunta entro lunedì prossimo, visto che per impianti di rilevanza nazionale il termine è di soli 15 giorni e non dei consueti 30 giorni. Fusco ha anche sottolineato che non sono venuti meno i motivi del “no” a quella localizzazione, a cominciare dal fatto che ci si trova in un’area ad elevato rischio di incidente rilevante.